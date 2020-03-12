شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش ملف تقديم طلب استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ملف تقديم طلب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لاستضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية.

وشهدت الجلسة الأخيرة التى جمعت عمرو الجناينى مع وزير الرياضة وسكرتير عام الكاف الثلاثاء الماضى، لتفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقى، التشاور حول هذا الأمر، ومن المقرر أن يتقدم اتحاد الكرة بطلب خلال الساعات المقبلة لاستضافة هذا الحدث.

والتقى مساء الثلاثاء الماضى، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المغربى عبد المنعم باه سكرتير عام الاتحاد الأفريقى، وبحضور كل من عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأنطونى بافلو، نائب السكرتير العام، وأشطا صالح مديرة الشئون القانونية، ومروة حسام مديرة الموارد البشرية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم .

تناول الاجتماع دعم الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لكافة أنشطة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وكذلك تفعيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي آخر خلال خمسة عشر يومًا، يضم وفدا من وزارة الرياضة، ووفدا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يهدف إلى تسهيل كل الأمور المتعلقة بدعم أنشطة الاتحاد.

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وفي هذا الصدد أكد وزير الرياضة على تقديم كامل الدعم للاتحاد من أجل تطوير كرة القدم الأفريقية، مع توفير كل التسهيلات وإزالة العقبات التي من الممكن أن تحول دون تحقيق هذا التطوير.

وأضاف صبحي أن الدولة المصرية تدعم كل أنشطة الاتحاد الأفريقي بعد توقيع عقد المقر الجديد، لافتًا إلى أن مصر هي الداعم الأكبر لكل الاتحادات الافريقية في مختلف الرياضات.

وفي المقابل أعرب سكرتير عام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بهذا الدعم من قبل وزارة الشباب والرياضة، موضحًا أن نجاح البطولات الأفريقية التي أقيمت في مصر قد فاقت النجاح المتوقع بعد تنظيمها لبطولة الأمم الأفريقية رقم 32 للكبار، وبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتي فاز بها المنتخب المصري، وكذلك مسابقة الأفضل في افريقيا التي أقيمت في مدينة الغردقة.

واختتم "عبدالمنعم باه" بتقديم الشكر لوزير الرياضة، على تسهيل إقامة كل موظفي الاتحاد الأفريقي، وبما تتضمنه اتفاقية المقر والدعم الحكومي الكبير للاتحاد.

ويلتقى نادى الزمالك نظيره الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا، كما يواجه الأهلى نظيره الوداد المغربى فى نفس الدور.