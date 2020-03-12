- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين ممدوح لاعبة اليد: هوايتى تربية الكلاب ونجمى المفضل محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم فى برة الملعب هى ياسمين ممدوح لاعبة كرة اليد فى نادى الطيران وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟
الخروج مع أصحابى والشوبينج وتربية الكلاب.
ياسمين ممدوح
كيك الشوكولاتة.. مامتى علمتهونى وبقيت بعمله حلو قوى.
محمد صبحى بحب كل مسرحياته ومسلسلاته.من مطربك المفضل؟
تامر حسنى.
ياسمين ممدوح
عمرى ما تخيلت إنى أكون حاجة غير لاعبة .. كرة اليد دى كل حاجة والنادى بيتى التانى وفرقتى هى عيلتى.لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟
لا مش هستخدم العنف هتجاهل تماما .مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
منى زكى علشان بحبها جدا.
ياسمين ممدوح
الكاجوال .. ملابس مريحة.
ياسمين ممدوح
كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. ياسمين ممدوح لاعبة اليد: هوايتى تربية الكلاب ونجمى المفضل محمد صبحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.