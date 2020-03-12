شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين ممدوح لاعبة اليد: هوايتى تربية الكلاب ونجمى المفضل محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى ياسمين ممدوح لاعبة كرة اليد فى نادى الطيران وهى أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

الخروج مع أصحابى والشوبينج وتربية الكلاب.



ياسمين ممدوح

كيك الشوكولاتة.. مامتى علمتهونى وبقيت بعمله حلو قوى.

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محمد صبحى بحب كل مسرحياته ومسلسلاته.

تامر حسنى.



ياسمين ممدوح

عمرى ما تخيلت إنى أكون حاجة غير لاعبة .. كرة اليد دى كل حاجة والنادى بيتى التانى وفرقتى هى عيلتى.

لا مش هستخدم العنف هتجاهل تماما .

منى زكى علشان بحبها جدا.



ياسمين ممدوح

الكاجوال .. ملابس مريحة.