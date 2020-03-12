شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. هدوء فى الأهلى وغياب الأعضاء بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من مئات وربما آلاف الأعضاء يتوافدون على النادى الأهلى يومياً وتحديداً يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، إلى حالة هدوء وصمت وسكون تام بسبب الأحوال الجوية السيئة التى تضرب البلاد حالياً وجعلت الملايين يلزمون المنازل ولا يغادرونها إلا للضرورة.

وتعيش البلاد، اليوم الخميس وغداً وبعد غد طقس سيئ للغاية جعل الحكومة تُعلن اليوم إجازة رسمية فى القطاعين العام والخاص.

وفى النادى الأهلى ساد الهدوء التام أرجاء القلعة الحمراء ولم يشهد النادي منذ صباح اليوم توافد الأعضاء إلا عدد قليل للغاية لا يتعدى أصابع اليد الواحدة حضر صباحاً قبل أن يُغادر النادي مع بدء هطول الأمطار التى تزداد تدريجياً لحد يصل لدرجة السيول في بعض مناطق الجمهورية.

”الخليج 365” رصد حالة الصمت التى يشهدها الاهلي حالياً بسبب سوء الأحوال الجوية في مشهد غير مألوف داخل النادي الكبير الذي يتوافد عليه الآلآف أيام العطلات الرسمية تحديداً.

وتم إيقاف التدريبات بجميع الالعاب في النادي اليوم بسبب سوء الاحوال الجوية فقد منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة رينيه فايلر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، وذلك عقب خوض مباراة سموحة أمس في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز والتى أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله،وجاء قرار فايلر بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم؛ لالتقاط الأنفاس، خاصة في ظل ضيق الوقت بين المباريات خلال هذه الفترة.

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وكان الأهلي قد عاد إلى القاهرة صباح الاثنين الماضي قادما من جنوب إفريقيا في رحلة امتدت إلى أكثر من 9 ساعات بعد مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، وخاض أمس الأربعاء مباراة سموحة في الدوري، على أن يخوض مباراة جديدة بالدوري بعد غد السبت أمام إنبي.



الاهلى



الاهلى خالى من الاعضاء بسبب الامطار



الاهلى خالى من الاعضاء