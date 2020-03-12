الأهلى يتفوق على أندية المربع الذهبى لـ"أبطال أفريقيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أربعة أندية للدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا من مصر والمغرب ليكون ديربى مصريا مغربيا لأول مرة، حيث صعد الأهلى والزمالك والرجاء والوداد، ويلتقى الفريق الأحمر مع وداد الأمة بينما يلتقى الزمالك مع الرجاء.
الأندية الأربعة التى صعدت لقبل نهائى دورى الأبطال حققت اللقب 18 مرة تفوق الأهلى عليهم بثمانية ألقاب ومن بعده الزمالك بخمسة ألقاب ثم الرجاء بثلاثة بطولات وأخيرا الوداد بلقبين .
تفوق الأهلى على أندية المربع الذهبى لم يقتصر عن الوصول لمنصة التتويج، لكن أيضا يتفوق عليهم فى الصعود للدور قبل النهائى وأيضا للنهائى.
الأهلى
صعد للدور قبل النهائى 16 مرة
صعد للنهائى 12 مرة
حقق البطولة 8 مرات
الزمالك
صعد للدور قبل النهائى 10 مرات
صعد للنهائى 7 مرات
حقق البطولة 5 مرات
الرجاء
صعد للدور قبل النهائى 4 مرات
صعد للنهائى 4 مرات
حقق البطولة 3 مرات
الوداد
صعد للدور قبل النهائى 6 مرات
صعد للنهائى 4 مرات
حقق اللقب مرتان
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