شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يكشف لـ"سوبر كورة" سر تفوقه على الأهلى وإيقاف قطار انتصاراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة على الأداء الذى ظهر عليه فى مباراته ضد الأهلى ضمن منافسات الجولة 18 من عمر الدورى المصرى.

وكشف حمادة صدقى سر تفوقه على الأهلى ووقف سلسلة انتصاراته عند 16 انتصارا وحرمان السويسرى رينيه فايلر من معادلة رقم البرتغالى مانويل جوزيه.

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ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، وذلك عقب خوض مباراة سموحة أمس في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز، وجاء قرار فايلر بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم؛ لالتقاط الأنفاس، خاصة في ظل ضيق الوقت بين المباريات خلال هذه الفترة.

وكان الأهلي قد عاد إلى القاهرة صباح الاثنين الماضي قادما من جنوب إفريقيا في رحلة امتدت إلى أكثر من 9 ساعات بعد مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، وخاض أمس الأربعاء مباراة سموحة في الدوري، على أن يخوض مباراة جديدة بالدوري بعد غد السبت أمام إنبي.

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وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.