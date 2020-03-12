شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يؤدى برنامجا تأهيليا لمدة أسبوعين قبل العودة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة فى كاحل القدم، ويستمر الأنجولى فى تنفيذ بعض الوحدات التأهيلية فى الجيم لعدة أيام، قبل أن يبدأ بعدها فى تدريبات الجرى حول الملعب بشكل تدريجى ثم يستكمل برنامجه التأهيلى بالمران الخفيف بالكرة على هامش مران الفريق الجماعى؛ تمهيدا لانتظامه تدريجيا فى التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.

وأجرى جيرالدو أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز بجنوب إفريقيا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي، وكشفت الأشعة تعرض اللاعب، لجزع في الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، يعود بعدها للمشاركة في المران.

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وغاب جيرالدو عن مواجهة الأهلي وسموحة والتى أنقذ عمرو السولية لاعب الأهلى فريقه من السقوط فى بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً، بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.