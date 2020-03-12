شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوى: معنويات نجوم الإسماعيلى فى السماء بعد دعم الجمهور الأصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى رسالة شكر للجماهير التى احتشدت فى المران الأخير للفريق قبل مغادرة الإسماعيلية لمواجهة الرجاء المغربى.

وقال المنياوى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حرصت على فتح أبواب الاستاد للجماهير حتى تدعم اللاعبين وتوجه لهم رسائل قوية قبل موقعة الحسم مع بطل المغرب".

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى "ما شاهدناه من دعم ومؤازرة من الجماهير جعل معنويات اللاعبين في السماء ولن نفرط في التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب حتي تكون اجمل هدية للجماهير العاشقة للدراويش".

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مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وأخطر الاتحاد العربى لكرة القدم النادى الإسماعيلى بإقامة مباراة الرجاء المغربى بالبطولة العربية بدون جمهور، وأصدرت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية قراراً بإقامة المباريات التى تجمع بين الفرق المغربية والفرق الأجنبية بدون جمهور، وجاء هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

أخطر الاتحاد العربى النادى الإسماعيلى باختيار الحكم الدولى الأردنى أدهم مخادمة لإدارة اللقاء ويعاونه طاقم حكام جزائرى، مكون من المساعدين قوارى مقران، وزرهونى أكرم، والحكم الرابع إبراهيم لحلو، وعبيد شارف، وعبد الحق اتشعيلى، حكام فيديو.