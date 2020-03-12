شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: الأهلى استفاد من أخطاء مواجهة سموحة وتركيزنا منصب على مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى أن الجهاز الفنى واللاعبين أغلقوا تماما صفحة مباراة سموحة التى أقيمت أمس فى الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال فايلر: "لدينا مباراة مهمة للغاية أمام إنبى بعد غدٍ، ومن ثم نتطلع لتحقيق الفوز بها، لاستعادة الانتصارات من جديد".

واشار إلى أن الأهلى استفاد من مباراة سموحة أمس بعدما وضع الجهاز الفنى يده بشكل جيد جدا على كل الإيجابيات والسلبيات؛ من أجل الاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة، مضيفاً "لدينا العديد من الارتباطات المهمة فى مسابقة الدورى خلال الأيام القادمة، ومن ثم علينا التركيز فى هذا الأمر؛ من أجل استعادة الانتصارات من جديد".

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وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه من السقوط في بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم،الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.