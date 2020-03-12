سوبر كورة.. أول رد فعل من الأهلى تجاه رامى ربيعة بعد الطرد أمام سموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، قرارا تجاه رامى ربيعة مدافع الفريق، بعد طرده أمام سموحة، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة مسا أمس الأربعاء، فى الدورى المصرى.

قرار مدير الكرة تجاه المدافع الدولى بعد الطرد الذى يرى أن اللعبة كانت لا تستدعى ذلك التصرف، الذى تسبب فى استكمال الفريق للمباراة ناقص العدد قرابة النصف ساعة وفقاً لرؤية الإدارة الحمراء.

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لمعرفة أول رد فعل من الأهلى تجاه رامى ربيعة بعد الطرد أمام سموحة من هنا

وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلى فريقه من السقوط فى بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محليا، بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر فى الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد القاهرة الدولى من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدورى الممتاز.

وكان الغينى يوسف ديوب سجل هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلى من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلى إلى 49 نقطة ويبقى فى القمة، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقى فى المركز السابع.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى،محمد هاني، أحمد فتحى، أيمن أشرف ورامى ربيعة، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة، كلاً من: الهانى سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدى ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.