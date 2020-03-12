شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: اتحاد الكرة اعتمد اللائحة المالية الجديدة لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمد بركات مدير منتخب مصر، ما تردد حول عدم اعتماد اللائحة المالية الجديدة للمنتخب من قبل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، موضحا أن اللائحة تم اعتمادها فى شهر أكتوبر الماضى وتم تفعيلها فى معسكر نوفمبر الذى شهد مباراتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021.
وقال بركات، فى تصريحات تليفزيونية، إن من حقه كمدير للمنتخب أن يقوم بتحفيز اللاعبين بمكافآت كبيرة لتحقيق الفوز فى المباريات خارج الملعب، مشيرا إلى أن حدد مكافآت بسيطة للفوز داخل مصر لأنه أمر طبيعى أن يفوز منتخب مصر على ملعبه ووسط جماهيره.
تابع مدير المنتخب أن اللائحة الجديدة تخلو من المكافآت حال التعادل داخل مصر، لأن منتخب مصر اسم كبير والطبيعى عدم تعادله على أرضه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتى لتحفيز اللاعبين دائما على الفوز.
وأضاف أن لاعبى منتخب لا ينظرون إلى المكافآت المالية لإسعاد الجماهير، مؤكدا أن جميعهم هدفه تحقيق الانتصارات من أجل استعادة البطولات ورفع إسم مصر عاليا بعيدا عن المكافآت.
وكان الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أعلن عن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة المقبل التى جاءت كالتالى:أحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، أحمد حسن كوكا (أوليمبياكوس اليونانى)، محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى).
وينضم اللاعبون المحترفون إلى المعسكر يوم 23 من الشهر الجارى وهو موعد انطلاق المعسكر قبل 3 أيام فقط من مباراة توجو الرسمية بعد انتهاء ارتباط أنديتهم الخارجية.
واستبعد البدري 8 عناصر أخرى من المحترفين يأتي على رأسهم محمد النني نجم بشكتاش التركي والمنتقل إلى الفريق هذا الموسم على سبيل الإعارة من أرسنال، على الرغم من تألقه مع فريقه في الفترة الأخيرة، بجانب كل من أحمد المحمدي مدافع أستون فيلا الذى ساهم في قيادة فريقه إلى نهائي كأس رابطة المحترفين بصناعة هدف قاتل ضد ليستر سيتي لزميله تريزيجيه في نصف النهائي، بالإضافة إلى ثنائي اليونان علي غزال وعمرو وردة في لاريسا وكريم حافظ مدافع ملطية سبور التركي وعمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكي وسام مرسي لاعب وسط ويجان الإنجليزي وحسين السيد مدافع الصفاقسي التونسى.
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