شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بركات: اتحاد الكرة اعتمد اللائحة المالية الجديدة لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمد بركات مدير منتخب مصر، ما تردد حول عدم اعتماد اللائحة المالية الجديدة للمنتخب من قبل اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، موضحا أن اللائحة تم اعتمادها فى شهر أكتوبر الماضى وتم تفعيلها فى معسكر نوفمبر الذى شهد مباراتى كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم افريقيا 2021.

وقال بركات، فى تصريحات تليفزيونية، إن من حقه كمدير للمنتخب أن يقوم بتحفيز اللاعبين بمكافآت كبيرة لتحقيق الفوز فى المباريات خارج الملعب، مشيرا إلى أن حدد مكافآت بسيطة للفوز داخل مصر لأنه أمر طبيعى أن يفوز منتخب مصر على ملعبه ووسط جماهيره.

تابع مدير المنتخب أن اللائحة الجديدة تخلو من المكافآت حال التعادل داخل مصر، لأن منتخب مصر اسم كبير والطبيعى عدم تعادله على أرضه، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتى لتحفيز اللاعبين دائما على الفوز.

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وأضاف أن لاعبى منتخب لا ينظرون إلى المكافآت المالية لإسعاد الجماهير، مؤكدا أن جميعهم هدفه تحقيق الانتصارات من أجل استعادة البطولات ورفع إسم مصر عاليا بعيدا عن المكافآت.