شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يدخل معسكراً ويدرس إنبى بالفيديو قبل مواجهته السبت فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى معسكرا مغلقا غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة إنبى المقرر لها بعد غدٍ السبت فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ويخوض الأهلى مرانه الرئيسى غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة قبل إعلان رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قائمة مباراة إنبى، ويتصدر الأهلى قمة الدورى برصيد 49 نقطة بعد الفوز فى 16 مباراة والتعادل فى لقاء وحيد أمام سموحة 1-1 أمس الأربعاء.

فيما بدأ السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق دراسة فريق إنبى بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز، وحصل فايلر علي عدة مباريات لفريق انبي لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة السبت.

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وأنقذ عمرو السولية لاعب الأهلى فريقه من السقوط فى بئر الهزيمة للمرة الأولى هذا الموسم محلياً بعدما سجل هدف التعادل القاتل للمارد الأحمر في الدقيقة 93 أمام سموحة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، باستاد القاهرة الدولي من منافسات الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

وسجل الغينى يوسف ديوب هدف سموحة فى الدقيقة 69، وتعادل عمرو السولية للأهلي من ضربة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفار، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي إلى 49 نقطة ويبقي في القمة ، كما يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويبقي في المركز السابع.

ولعب الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ،محمد هاني، أحمد فتحي ، أيمن أشرف ورامي ربيعة ، عمرو السولية، أليو ديانج، أحمد الشيخ، محمد مجدى أفشة ، حسين الشحات ومروان محسن، فيما ضم تشكيل سموحة ، كلاً من: الهاني سليمان، رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني، حسام حسن، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي، أحمد أبو الفتوح.