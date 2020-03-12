شكرا لقرائتكم خبر عن نصف نهائى مصرى خالص فى كنارى كلاسيك للاسكواش بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح الرباعي المصري، محمد الشوربجي المصنف الأول عابمبا لرجال الاسكواش، علي فرج المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الثالث ومروان الشوربجي المصنف الثامن، في التأهل إلى الدور نصف النهائي ببطولة كنارى كلاسيك لرجال الاسكواش، والتى تستضيفها لندن، خلال الفترة من 8 حتى 13 مارس الجارى بمشاركة مصرية واسعة.

ويحمل البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالمياً لرجال الاسكواش، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

فوز طارق مؤمن على منافسه البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 2/1 في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 8-11, 11-6.

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فوز محمد الشوربجي على منافسه الهندي سوراف جوزال بنتيجة 2/1 في مباراة ايستغرقت 41 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-7, 12-10.

فوز مروان الشوربجي على الاسكتلندي جريج لوبان بنتيجة 2/0 في مباراة استغرقت 28 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-3, 11-8.

فوز علي فرج على مواطنه فارس الدسوقي بنتيجة 2/1 في مباراة استغرقت 51 دقيقة حيث انسحب الدسوقي في الشوط الثالث بسبب الاصابة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 9-11, 5-2.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.