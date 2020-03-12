رسميًا.. إيقاف منافسات الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني، أن هذا القرار جاء بسبب ظهور عينة إيجابية لأحد لاعبي السلة بفريق ريال مدريد.

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وبحسب الاتحاد الرسمي فإن القرار اتخذ بإيقاف جولتين على الأقل للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس أعلنت الثلاثاء الماضي أن الجولتين المقبلتين ببطولة الليجا ستقام خلف الأبواب قبل أن يتم تعديل هذا القرار.

جدير بالذكر أن ريال مدريد أعلن وضع فريق الكرة في الحجر الطبي لمدة 14 يومًا.