بعدما صرح "لانسقط في أنفيلد".. كوارث أدريان تساهم في هزيمة فريقه أمام أتليتكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

"لا نخسر في أنفيلد" كانت تلك هي تصريحات أدريان، حارس مرمى ليفربول، قبل مباراة الإياب مع أتليتكو مدريد، والتي حسمها الأخير لصالحه.

وتمكن فريق أتليتكو مدريد من إقصاء حامل لقب دوري الأبطال، ليفربول، من دور الـ16، عقب التفوق بنتيجة 4-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

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وخسر فريق ليفربول في مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ليخرج حارس مرمى ليفربول في تصريحات عقب اللقاء:" لا نخسر في أنفيلد، وأسألوا برشلونة".

وفي مباراة العودة على ملعب أنفيلد، تفوق أتليتكو مدريد بنتيجة 3-2 عقب وصول المباراة للأشواط الإضافية، وارتكب أدريان خطأ تسبب في إحراز الهدف الثاني للفريق الأسباني.

وتأهل فريق أتليتكو مدريد لدور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، لينظر إقامة قرعة دور ربع النهائي للمسابقة التي ستقام يوم 20 مارس الجاري.