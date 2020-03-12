الأهلي يدرس إنبي بالفيديو.. وجيرالدو يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

منح الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تحت رينيه فايلر، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، للحصول على قسط من الراحة والتقاط الأنفاس، قبل استئناف مشوار الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وسقط الأهلي في فخ التعادل (1-1) أمام سموحة في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاربعاء ضمن منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأغلق الفريق الأحمر ملف مباراة سموحة، على أن يبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وبدأ فايلر دراسة فريق إنبي بالفيديو؛ استعدادا لمواجهة الفريقين، كما حصل السويسري علي عدة مباريات لفريق انبي لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة السبت.

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من جانبه، يواصل الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.

ويستمر الأنجولي في تنفيذ بعض الوحدات التأهيلية في الجيم لعدة أيام، قبل أن يبدأ بعدها في تدريبات الجري حول الملعب بشكل تدريجي ثم يستكمل برنامجه التأهيلي بالمران الخفيف بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي.

وكانت الأشعة قد أكدت إصابة جيرالدو بجزع في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صنداونز بجنوب إفريقيا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وحاجته للعلاج لمدة تصل إلى اسبوعين.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في لقاء وحيد.