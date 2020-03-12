إكرامي يرد.. هل وقع رمضان صبحي للزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث إكرامي الشحات نجم النادي الأهلي السابق، عن موقف نجله شريف بعد قراره بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

إكرامي قال في تصريحات عبر شاشة "TEN": "شريف لم يتخذ أي قرار بشأن مستقبله، لكنه يمتلك عروضًا للرحيل".

وعن انتقاله لبيراميدز في الصيف المقبل: "هذا الموضوع سابق لأوانه، لكن قد نشهد في الفترة المقبلة دخول الأهلي في مفاوضات معه للتجديد".

وتابع :"كل شيء وارد بشأن مستقبل شريف، من الممكن أن نجده يخوض تجربة احترافية".

وحول صحة تجميد الأهلي لشريف، رد إكرامي قائلاً: "هذا لا يحدث في النادي الأهلي".

Advertisements

وكان شريف إكرامي أعلن في الفترة الماضية أنه اتخذ قرارًا بالرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري في ظل نهاية عقده.

وانتقل إكرامي للحديث عن موقف رمضان صبحي وحقيقة توقيعه للزمالك: "هل من حق رمضان أن يوقع لأي ناد؟".

وأكمل: "رمضان معار من هيدرسفيلد من المفترض أن يعود اللاعب بعد نهاية إعارته مع الأهلي".

ووجه إكرامي نصيحة لرمضان صبحي بشأن مستقبله: "من الأفضل أن يعود لأوروبا مجددًا، أعتقد أنه نضج الآن وعليه الاستمرار في إنجلترا أو الرحيل لأحد الدوريات الأوروبية الأخرى".

جدير بالذكر أن الأهلي حصل على خدمات رمضان صبحي قادمًا من هيدرسفيلد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.