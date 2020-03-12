اتحاد الكرة يطلب استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

استقر مسؤولو اتحاد الكرة، على تقديم طلب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا. وناقش عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، عبد المنعم بأن السكرتير العام الجديد للاتحاد الأفريقي في الامر، خلال جلسة جمعتهما مع وزير جمعتهما مع وزير الرياضة د. أشرف صبحي منذ أيام. ومن المنتظر أن يقدم الاتحاد طلبا رسميا لاستضافة المباراة المقرر إقامتها يوم 29 مايو المقبل.

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