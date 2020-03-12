جيرالدو يواصل برنامجه التأهيلي

واصل الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم.
ويستمر الأنجولي في تنفيذ بعض الوحدات التأهيلية في الجيم لعدة أيام، قبل أن يبدأ بعدها في تدريباتالجري حول الملعب بشكل تدريجي ثم يستكمل برنامجه التأهيلي بالمران الخفيف بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي؛ تمهيدا لانتظامه تدريجيا في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.
وأجرى جيرالدو أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز بجنوب إفريقيا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي.
وكشفت الأشعة تعرض اللاعب، لجزع في الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، يعود بعدها للمشاركة في المران.
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