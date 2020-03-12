يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تدريباته في الثانية عصر غدٍ الجمعة استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي. استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي. من المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره المصري يوم الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. الزمالك يستأنف تدريباته لمواجهة المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.