فايلر يدرس إنبي قبل مواجهته في الدوري

بدأ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دراسة فريق إنبي بالفيديو؛ استعدادًا لمواجهة الفريقين، المقرر لها بعد غدٍ السبت،في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
حصل فايلر على مباريات عدة لفريق إنبي لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوفهقبل مواجهة السبت.
يدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا الجمعة؛ استعدادًا لمواجهة إنبي، حيث منح المدير الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم، على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي غدًا على ملعب التتش بالجزيرة.
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