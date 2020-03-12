أوناجم يواصل برنامجه التأهيلي في الجيم

يواصل المغربي محمد أوناجم نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، برنامجه التأهيلي في الجيمانزيوم، تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي اخصائي الإصابات.
وكان أوناجم عانى من كدمة في القدم غاب على أثرها عن لقاء الزمالك الأخير أمام الترجي التونسي، في إياب ربع نهائي دوريأبطال افريقيا.
وكان من المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره الإتحاد السكندري في الدوري الممتاز، اليوم الخميس، قبل أن يقرر إتحاد الكرة تأجيل كافة المباريات بسبب سوء الأحوال الجوية.
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