إنتر ميلان يوقف نشاطه الرياضي بسبب روجاني

قرر نادي إنتر ميلان اليوم الخميس، إيقاف النشاط الرياضي حتى إشعار أخر، وذلك بعد أيام من مواجهة يوفنتوس، الذي أصيب مدافعه دانييلي روجاني بفيروس كورونا.

وذكر نادي إنتر ميلان عبر بيان رسمي "بعد إعلان

يوفنتوس إصابة روجاني بفيروس كورونا، يعلن انتر ميلان عن تجميد كافة الأنشطة حتى إشعار أخر، وسيتم إتخاذ كافة الخطوات الضرورية والفحوصات اللازمة".

وكان يوفنتوس أعلن مساء أمس الاربعاء إصابة المدافع روجاني بفيروس كورونا، مما دفع إنتر ميلان لإتخاذ كفاة الإجراءات الوقائية نظراً لأن أخر مباراة للفريق كانت أمام اليوفي بالدوري الإيطالي قبل إيقافه.

ونشر النادي بيان أكد فيه كذلك تبرعه بكافة المستلزمات الطبية والوقائية وتووفير المساعدات اللازمة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا.