غداً.. معسكر مغلق لفريق الأهلي إستعدادا لإنبي

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكرا مغلقا غدا الجمعة؛ استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها بعد غدٍ السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. منافسات مسابقة الدوري الممتاز. ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي غدا الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة قبل إعلان رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة انبي. رينيه فايلر المدير الفني للفريق قائمة مباراة انبي. ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة و التعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1 أمس الأربعاء.

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