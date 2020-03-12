مرتضى منصور يطالب بإعداد ملف كامل للتأكيد على عدم انسحاب الزمالك في القمة

طالب مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من الشئون القانونية بإعداد ملف كامل للتأكيد على عدم انسحاب الزمالك من لقاء القمة الأخير أمام الأهلي.
كانت مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري الممتاز، شهدت حالة كبيرة من الجدل بعدأن تم إلغاء اللقاء لعدم قدرة حافلة فريق الزمالك على الوصول إلى ملعب اللقاء في الوقت المحدد ليتم إلغاؤه واحتساب النتيجة لصالح الفريق الأحمر.
يبحث مرتضى منصور عن إثبات عدمانسحاب الزمالك من المباراة، وأن عدم حضور الفريق كان نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وطلب من الشئون القانونية دعم موقف الزمالك بالمستندات، وضم إليه قرار اتحاد الكرة بتأجيل الجولة الـ18 من الدوري الممتاز، بسبب الأحوال الجوية.
كان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباريات اليوم الخميس كافة، في جميع أنحاء الجمهورية، بسبب أحوال الطقس.
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