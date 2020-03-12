راحة سلبية للاعبي الأهلي من التدريبات

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس، وذلك عقب خوض مباراة سموحة أمس في الجولة 18 من منافسات الدوري الممتاز.
وجاء قرار فايلر بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم؛ لالتقاط الأنفاس، خاصة في ظل ضيق الوقت بين المباريات خلال هذه الفترة.
وكان الأهلي قد عاد إلى القاهرة صباح الاثنين الماضي قادما منجنوب إفريقيا في رحلة امتدت إلى أكثر من 9 ساعات بعد مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، وخاض أمس الأربعاء مباراة سموحة في الدوري، على أن يخوض مباراة جديدة بالدوري بعد غد السبت أمام إنبي.
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