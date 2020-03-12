باتريس كارتيرون يطلب تقرير عن المصري البورسعيدي

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على دراسة فريق المصري البورسعيدي، في بطولة الدوري الممتاز.

وطلب كارتيرون من سامي الشيشيني المدرب العام للفريق، تقرير عن فريق المصري الورسعيدي، إستعداداً لمواجهته يوم الأحد المقبل في الجولة الرابعة عشر

من الدوري الممتاز على ستاد المكس.

ويستعد الزمالك لإستئناف مبارياته في الدوري الممتاز بعد أن تممكن من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال افريقيقا، على حساب الترجي التونسي.