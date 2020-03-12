رياضة | بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لمواجهة إنبي، مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز.

ويستعيد الفريق، ثنائي الفريق الموقوف خلال مباراة إنبي المقبلة، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز.

ويعود الثنائي ياسر إبراهيم مدافع الفريق وجونيور أجايي جناح الفريق، عقب انتهاء الإيقاف الموقع عليهم على خلفية أحداث مباراة السوبر الماضي.

وكانت لجنة لجنة الانضباط بالاتحاد المصري برئاسة سيد البنداري، أوقع عقوبة على الثنائي بالإيقاف مباراتين مع تغريمهم ماديًا، عقب المشادة التي حدثت مع لاعبي الزمالك، بالسوبر المصري.

وسقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أمام سموحة، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.