رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من خطف هدف مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من خطف هدف مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، أن مسئولو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يثقون بشكل كبير في الفوز بخدمات اللاعب سانشو نجم بوروسيا دورتموند الألماني في الصيف المقبل.

وقام باريس سان جيرمان، بوضع سانشو ضمن أولويات الفريق في الصيف المقبل، من أجل تدعيم الفريق الباريسي.

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وذكرت شبكة ‘‘إي أس بي ان‘‘ العالمية، أن سانشو سيكون هدفا لليوناردو أرواجو المدير الرياضي لباريس الذي يستعد بالفعل للرحيل المحتمل لنيمار أو مبابي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعلى الرغم أن مانشستر يونايتد سيكون خصمًا قويًا في صفقة جادون سانشو، إلا أن ليوناردو سيكون واثقًا من قدرة باريس سان جيرمان على تنفيذ العملية وجلب اللاعب الإنجليزي الشاب لملعب حديقة الأمراء في الصيف المقبل.

وتبلغ قيمة نقل سانشو حوالي 140 مليون يورو، ولن يمثل مشكلة حقيقية لنادي العاصمة، وهو قادر أيضًا على تقديم راتب ذهبي له لإقناعه بالانتقال لملعب حديقة الأمراء.