رياضة | أخبار الأهلي اليوم| معسكر مغلق لمواجهة إنبي.. فايلر يدرس الفريق البترولي بالفيديو وجيرالدو يواصل التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الأهلي اليوم| معسكر مغلق لمواجهة إنبي.. فايلر يدرس الفريق البترولي بالفيديو وجيرالدو يواصل التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في دراسة فريق إنبي استعدادًا للمباراة التي ستجمع بينهما مساء بعد غد السبت.

ويسعى المدرب السويسري للوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق البترولي قبل المواجهة التي ستجمع بينهما.

معسكر مغلق للأهلي قبل موقعة إنبي



قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دخول فريقه في معسكر مغلق مساء غد الجمعة استعدادًا لمواجهة إنبي المقبلة.

ويخوض الأهلي مرانًا وحيدًا عصر غد الجمعة على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ثم يعلن بعدها المدرب السويسري قائمة فريقه لمواجهة إنبي والدخول في المعسكر المغلق.

جيرالدو يواصل التأهيل

واصل الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها بجزع في كاحل القدم.

وكان جيرالدو قد تعرض للإصابة في كاحل القدم خلال مباراة الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي وغادر على إثرها ملعب المباراة ليتأكد غيابه عن الفريق لمدة أسبوعين.

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ويستمر الأنجولي في تنفيذ بعض الوحدات التأهيلية في الجيم لعدة أيام، قبل أن يبدأ بعدها في تدريبات الجري حول الملعب بشكل تدريجي ثم يستكمل برنامجه التأهيلي بالمران الخفيف بالكرة على هامش مران الفريق الجماعي؛ تمهيدا لانتظامه تدريجيا في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.

وأجرى جيرالدو أشعة على القدم بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة صن داونز بجنوب إفريقيا في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا يوم السبت الماضي.

وكشفت الأشعة تعرض اللاعب، لجزع في الكاحل، يحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تستمر أسبوعين، يعود بعدها للمشاركة في المران

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء السبت المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي تعادل أمس أمام سموحة على ستاد القاهرة الدولي بهدف لكل فريق لتتوقف سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية عند ١٦ مباراة.

