رياضة | عاجل.. كورونا يهدد رونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كورونا يهدد رونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الخميس، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أشارت إلى دخول لاعبي يوفنتوس وإنتر إلى الحجر الصحي عقب تأكد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني، بفيروس كورونا.

وكان يوفنتوس قد أعلن أمس الأربعاء، عن إصابة روجاني مدافع الفريق الإيطالي بفيروس كورونا.

والتقى يوفنتوس وإنتر ميلان الأسبوع الماضي في قمة مباريات الكالتشيو، وتواجد روجاني على مقاعد بدلاء السيدة العجوز.

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وأشارت التقارير الإيطالية، إلى أن الفريقين سيقوما بتفعيل إجراءات العزل التي يقرها القانون اللاعب المصاب وباقي زملائه.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا واتجه إلى البرتغال عقب قرار إيقاف الدوري الإيطالي، للتواجد مع والدته المريضة، إلا أنه سيضطر للدخول في حجر صحي خوفا من إصابته بالكورونا.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي قرر تعليق بطولات كرة القدم كافة بسبب تفشي المرض في إيطاليا، والتي تعد أكبر دولة فيها حالات إصابة بعد الصين.