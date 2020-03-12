رياضة | راحة للاعبي الأهلي عقب التعادل أمام سموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة للاعبي الأهلي عقب التعادل أمام سموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الخميس، عقب التعادل أمس أمام سموحة بهدف لمثله.

قرار فايلر بمنح لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لالتقاط الأنفاس وخوفًا عليهم من الإجهاد في ظل تلاحم المباريات.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي مساء السبت المقبل في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي تعادل أمس أمام سموحة على ستاد القاهرة الدولي بهدف لكل فريق لتتوقف سلسلة انتصارات الأهلي المتتالية عند ١٦ مباراة.