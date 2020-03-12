رياضة | رسالة من نجم يوفنتوس المصاب بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة من نجم يوفنتوس المصاب بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الإيطالي دانيلّي روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي على إصابته بفيروس كورونا، أمس الأربعاء، ودخوله العزل الصحي لمدة من 10 إلى 14 يومًا.

وكتب روجاني على حسابه الشخصي بشبكة إنستجرام: "ستقرأون الأخبار، ولهذا السبب أريد أن أطمئن كل من يشعر بالقلق بشأني.. أنا بخير".

وأضاف: "لكن في هذه اللحظة، أشعر بواجبي في ضرورة توجيه الشكر لجميع الممرضات والأطباء الذين يكافحون في المستشفيات، لمواجهة هذه الحالات الطارئة".

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وأتم: "أحث الجميع على احترام القواعد، لأن فيروس كورونا لا يميز.. دعونا نفعل ذلك من أجل أنفسنا وأحبائنا ولكل من حولنا".

وكان روجاني يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الأخيرة بالدوري الإيطالي.