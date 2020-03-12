رياضة | موعد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد عودة رمضان صبحي للمشاركة مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لاستعادة خدمات نجمه خلال المباريات المقبل عقب تعافيه من الإصابة.

ويعود رمضان صبحي نجم المارد الأحمر، للمشاركة في التدريبات الجماعية، قبل أن يخوض المباريات بصورة رسمية، بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من إصابة العضلة الخلفية.

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وكان رمضان صبحي، غاب لما يقرب من شهرين عن تدريبات الفريق والمشاركات، بعدما تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، أبعدته عن المباريات مؤخرًا.

وأكد الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، أن اللاعب سيكون جاهز للمشاركة بداية من مباراة إنبي المقبلة، والمؤجلة من الدور الأول للدوري المصري الممتاز.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام سموحة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري العام.