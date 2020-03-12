رياضة | بعد إصابة نجمه بـ"كورونا".. مباراة يوفنتوس ضد ليون مهددة بالتأجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إصابة نجمه بـ"كورونا".. مباراة يوفنتوس ضد ليون مهددة بالتأجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم، عن إحتمالية تأجيل مباراة يوفنتوس وليون في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، أمس الأربعاء، عن إصابة مدافعه دانيللي روجاني بفيروس كورونا.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أم البيانكونيري ينتظر الاتصالات النهائية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لمعرفة مصير مباراته مع ليون المقرر لها، الثلاثاء المقبل في تورينو.

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وتابع الموقع الإيطالي، أنه سيتم تطبيق العزل على روجاني وكل من تواصلوا معه في الفترة الأخيرة، سواء لاعبين أو مدربين أو موظفين.

وأوضع الموقع، أن فترة العزل ستكون من 10 إلى 14 يومًا، رغم أن روجاني لم تظهر عليه أي أعراض كورونا.

وكان روجاني يجلس على مقاعد البدلاء في مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان الأخيرة، بالدوري الإيطالي.