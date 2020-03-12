رياضة | سر استبعاد نجم منتخب مصر من قائمة الفراعنة لمباراتي توجو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد نجم منتخب مصر من قائمة الفراعنة لمباراتي توجو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد بركات مدير منتخب مصر، سر استبعاد محمد النني لاعب وسط فريق بشكتاش التركي من قائمة الفراعنة لمواجهتي توجو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وأكد بركات في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "أ جهاز المنتخب وجد أنه لا يحتاج النني خلال هذه الفترة حيث سيخوض منتخب مصر مباراتين خلال 3 أيام ضد توجو".

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وأكمل "محمد النني يملك تاريخا قويا مع منتخب مصر ومن العناصر المهمة والأساسية منذ أكثر من 9 سنوات، ويمتلك مسيرة احترافية مميزة".

وأضاف "الفرصة متاحة بقوة أمام النني للتواجد في معسكرات منتخب مصر المقبلة، ولا يعني خروجه من معسكر مارس الجاري استبعاده بشكل مستمر، فالاختيارات الحالية بناء فقط على مواجهتي توجو".