شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحصن الدوري من البطلان بعد تطبيق الـvar منتصف الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسؤولو اتحاد الكرة، أن تطبيق تقنية الفيديو في الدور الثاني من عمر الدوري هذا الموسم لا يبطل المسابقة ولا يعتبر اخلالا باللوائح التي بدأت عليها المسابقة ، موضحين انه تم اخطار الأندية بشكل رسمي بتطبيق التقنية مطلع الموسم الجاري .

وأوضح مسؤولو اتحاد الكرة أن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري كان مطلب رئيسي للأندية وهو ما استجاب له اتحاد الكرة مشددين علي أن عدد كبير من رؤساء الاندية حضروا لاتحاد الكرة وطلبوا بشكل رسمي تطبيق التقنية .

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وكان اتحاد الكرة، انهي أزمة سماعات تقنية الفيديو بالاتفاق مع الشركة التي تم التعاقد معها لتطبيق تقنية الفيديو في مصر، بعدما توصل مسؤولو الجبلاية لاتفاق مع الشركة يتضمن تحملها نفقات السماعات المطلوبة وعددها 10 أطقم سماعات بتكلفة إجمالية 30 ألف يورو،وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن السماعات التي ظهرت في مباراة انبي وطلائع الجيش الأخيرة في الدورى قديمة والسماعات الجديدة ستصل خلال أيام.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني انه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم الدولي فيفا للحصول على موافقة بتطبيق تقنية حكم الفيديو var في مباريات كأس مصر المقبلة.. وكشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أنه بعد الحصول على موافقة ifab بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري ، من حق اتحاد الكرة تطبيق التقنية في مباريات كأس مصر ولكن يشترط إخطار الـifab بتطبيق التقنية في أي بطولة أخري محلية تنظمها مصر و هو إجراء روتيني فقط.

وكان اتحاد الكرة قد بدأ رسمياً في تطبيق تقنية حكم الفيديو بالدوري المصري خلال مباراة طلائع الجيش و إنبي التي أقيمت مساء الخميس الماضي و انتهت بالتعادل السلبي في افتتاح مباريات الجولة الـ18 للدور الثاني ، لتكون مصر ثاني دولة في أفريقيا تطبق تقنية حكم الفيديو بعد المغرب التي بدأت التجربة رسميا منتصف فبراير الماضى.