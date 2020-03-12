كارتيرون يدرس العودة للتشكيلة الأساسية أمام المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس كارتيرون بقوة العودة للتشكيلة الأساسية التي خاض بها المباريات الأخيرة بعد تأجيل لقاء الإتحاد السكندرى وحصول اللاعبين على الراحة الكافية في ظل رغبته على تثبيت التشكيل واللعب بنفس اللاعبين الذين خاضوا اللقاءات الماضية بعد الحصول على بطولتين .
ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون بمحمود جنش في مركز حراسة المرمى بدلا من محمد أبو جبل لإخضاع الأخير لفترة أطول من الراحة بعد المجهود الكبير الذى بذله في الفترة الماضية وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء عودة البطولات للبيت الأبيض .
كانت هناك حالة من الارتياح سيطرت على الجهاز الفني للزمالك بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى التي كان مقرر اقامتها اليوم في الأسبوع الثامن عشر للدورى ، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع ، وأستغل كارتيرون الامر في منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم للتخلص من حالة الإرهاق التي أصابت الفريق في الفترة الماضية بعد خوض مواجهات كثيرة من الترجى ثلاث مرات في قطر ومصر وتونس والاهلى في الامارات وحقق انتصارات كبيرة وبذل اللاعبين مجهود كبير .
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من لاعبيه غلق صفحة مباراة الاتحاد السكندرى مؤقتا بعد تاجيلها بقرار من اتحاد الكرة والتفكير في لقاء المصرى البورسعيدى.
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