شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة مازيمبى والرجاء المغربى على مائدة جوميز فى الاسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز على دراسة مباريات فريق الرجاء المغربى خاصة مباراتيه أمام مازيمبى الكونغولى بدوري الابطال الافريقى للتعرف على نقاط القوة والضعف لبطل المغرب قبل موقعة الاحد المقبل بالبطولة العربية ، كان الرجاء المغربى، قد تأهل إلى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، للمرة الأولى منذ 15 عاما، رغم خسارته فى لقاء العودة بهدف وحيد، مستفيدا من فوزه ذهابا فى المغرب، بثنائية نظيفة.

وتطير الخميس بعثة النادى الاسماعيلى إلى مدينة كازابلانكا المغربية استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي البطولة العربية والمقرر لها الأحد المقبل ومن المقرر أن يترأس بعثة الدراويش محمد الكلية أمين صندوق النادى ،ويحتاج الدراويش في مواجهة الرجاء لتحقيق اي فوز أو أي تعادل من أجل ضمان التأهل الى نهائي البطولة العربية لأول مرة منذ 16 عامًا.

مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة ،

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ويواجه الرجاء المغربى، فريق الزمالك، في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر مايو المقبل، إذ ستقام مباراة الذهاب في المغرب أحد أيام 1 أو 2، بينما تلعب مباراة الإياب في القاهرة، أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى، بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.