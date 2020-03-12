شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يذاكر المصرى البورسعيدى بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من جهازه الإدارى سرعة إحضار عدد من المباريات الخاصة لفريق المصرى البورسعيدى المقرر إقامته الأحد المقبل في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر والتي ستقام بإستاد حرس الحدود بالمكس وكان أخرها مباراتى نهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية تحت القيادة الفنية الجديدة لطارق العشرى لدراستها جيدا وتحديد مواطن القوة والضعف بالفريق البورسعيدى

و حذر الخواجة الفرنسي لاعبيه من الإستهانة بالخصم خاصة وأنه سيخوض اللقاء كالأسد الجريح بعد توديع الكونفيدرالية ، مشددا على لاعبيه بضرورة الإستمرار في الإنتصارات التي بدأها الفريق منذ بداية شهر فبراير الماضى بتحقيق الفوز على حرس الحدود والإسماعيلى بالدورى ثم تحقيق بطولتين على حساب الترجى التونسى والفوز بالسوبر الأفريقي ، ثم الأهلى وتحقيق السوبر المحلى ، ثم عبور الترجى التونسى مرة أخرى في دور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا والتأهل لنصف نهائي البطولة .

كانت هناك حالة من الارتياح سيطرت على الجهاز الفني للزمالك بعد قرار اتحاد الكرة تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى التي كان مقرر اقامتها اليوم في الأسبوع الثامن عشر للدورى ، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقع ، وأستغل الامر في منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم للتخلص من حالة الإرهاق التي أصابت الفريق في الفترة الماضية بعد خوض مواجهات كثيرة من الترجى ثلاث مرات في قطر ومصر وتونس والاهلى في الامارات وحقق انتصارات كبيرة وبذل اللاعبين مجهود كبير .

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من لاعبيه غلق صفحة مباراة الإتحاد السكندرى مؤقتا بعد تاجيلها بقرار من اتحاد الكرة والتفكير في لقاء المصرى البورسعيدى.