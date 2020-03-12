رياضة | مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مدوية.. ريال مدريد يجهز بديل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت تقارير صحفية إسبانية مساء اليوم الأربعاء عن تفكير إدارة فريق ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورينتينو بيرز في التعاقد مع مدير فني جديد الميرينجي خلفا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

تحرك ريال مدريد للتعاقد مع مدرب جديد خلفا لزيدان

وأفادت التقارير الصحيفة أن فلورينتينو بيرز رئيس إدراة فريق ريال مدريد الإسباني غير سعيد بأداء المدرب الفرنسي زين الدين مع الميرينجي في الفترة الأخيرة ويعتزم اقالته مع نهاية الموسم الحالي في حال استمرا الوضع على ما هو عليه.

ويعيش الفريق الإسباني ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان فترة سيئة من تذبذب النتائج خلال الولاية الثانية لمدرب الميرنجي حيث سبق له تولى مهام الملكي في موسم ناجح تمكن فيه من حصد ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا في ثلاث سنوات متتالية.

Advertisements

وكان ريال مدريد قد فقد قمة الدوري الإسباني في الجولة السابعة والعشرين بالخسارة أمام ريال بيتيس بثنائية مقابل هدف.

بديل زيدان في ريال مدريد

وبحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الاسبانية فإن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشتينو المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي يقع على ردار النادي الملكي للتعاقد معه في حالة إقالة زيدان نهاية الموسم إذا ما استمرت النتائج السلبية.