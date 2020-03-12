رياضة | كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لمواجهة نظيره فريق لاسك لينز، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من عمر بطولة الدوري الأوروبي.



وتقام مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينز على أرضية ملعب لينزر، معقل الأخير.

يسعى مانشستر يونايتد لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة، والتأهل للدور المقبل من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

تقام مباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينز، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا خمس دقائق بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ولاسك لينز في الدوري الأوروبي

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وتذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد لاسك لينز عبر قناة Bein Sport hd 1.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام لاسك لينز

حراسة المرمى: روميرو.

خط الدفاع: ماجواير، لوك شاو، بيساكا، ليندلوف.

خط الوسط: فريد، ماتيتش، ماكتومناى، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: مارسيال، جرينوود.