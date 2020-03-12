شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور إصابة بكورونا.. وقف منافسات دوري كرة السلة الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين، الخميس، تعليق الموسم الحالي، بعدما ثبتت الإصابة المبدئية لدى أحد اللاعبين بفيروس كورونا.
يأتي ذلك بعد تأجيل مباراة الدوري الأمريكي لمحترفي كرة السلة بين فريقي «يوتا جاز» و«أوكلاهوما سيتي ثاندر»، مساء الأربعاء، على نحو مفاجىء، حسب «سي إن إن».
وكان لاعبو الفريقين في الملعب في مدينة أوكلاهوما لدى قيامهم بالإحماء، لكن تم استدعاؤهم مرة أخرى إلى غرف الملابس.
وقالت رابطة كرة السلة الأمريكية، في بيان لها، إن اللاعب المُتأثر لم يكن في الملعب، وتم الإبلاغ عن نتائج الاختبار قبل وقت قصير من بدء المباراة.
وأعلنت الرابطة أن «الدوري سيتم وقفه حتى آشعار آخر بعد اختتام جدول مباريات الليلة».
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