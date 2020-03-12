شكرا لقرائتكم الأهلي يبدأ استعداداته لمواجهة انبي باستعادة جهود أجاي وياسر أبراهيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة سموحة التي أقيمت أمس بالجولة البـ18 للدوري الممتاز وبدأ الجهاز التفكير في المباراة المقبلة أمام انبي المقرر لها بعد غد ، السبت، والتي يستعيد فيها المارد الأحمر جهود الثنائي جونيور أجاي وياسر أبراهيم بعدما غاب عن مباراتي الزمالك والتي لم تُقام لعدم حضور الأبيضوسموحة ويبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمباراة انبي ، ويخوض الفريق اليوم مراناً عقب مباراة سموحة حيث رفض فايلر المدير الفني منح اللاعبين راحة.

من ناحية أخرى ، أكد جونيور أجايي، لاعب الأهلي، أن تصدر بطولة الدوري الممتاز لا يعني أن الفريق حسم اللقب، وجميع اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات والانطلاقة القوية في المسابقة، موضحاً إن الجماهير العاشقة للأهلي دائما ما تنتظر بطولة الدوري الممتاز، واعتادت أن يكون درع البطولة داخل مقر النادي بالجزيرة، لكن التحديات في المسابقة هذا الموسم مازالت قائمة، وتصدر الفريق بفارق من النقاط عن منافسيه، لا يعني حسم اللقب في الوقت الحالي، فاللاعبين أمامهم مسئولية مستمرة في إسعاد جماهير النادي من خلال تحقيق الإنتصارات.

Advertisements

وأشار المهاجم النيجيري، إلى أن المنافسة في بطولة الدوري الممتاز تسير بالتوازي مع مشوار الفريق في بطولة دوري إفريقيا، واللاعبون لديهم من الخبرات ما يكفي للتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها، وأكد أن الأهلي تخطى منافسا عنيدا في البطولة الإفريقية، وهو فريق صن داونز، الذي قدم مباريات قوية في نسخة البطولة الحالية، ويعيش حالة من الاستقرار الفني بوجود موسيماني على رأس القيادة الفنية لفترة تصل إلى 7 سنوات متصلة.

شدد المهاجم النيجيري، على أن الأهلي كانت لديه الرغبة القوية في حسم الصعود إلى نصف النهائي، وظهر ذلك من مباراة صن داونز التي أقيمت على استاد القاهرة في ذهاب دور الثمانية والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد، ومباراة العودة التي انتهت بالتعادل في بريتوريا وكان بإمكان الأهلي أن يحقق الفوز، ولكن في النهاية حسم الصعود بجدارة إلى نصف النهائي.