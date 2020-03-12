شكرا لقرائتكم خبر عن "الواتس اب" طريق جهاز المقاصة لإبلاغ لاعبيه بموعد التدريب بسبب سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ الجهاز الفنى لمصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال لاعبيه بأن موعد المران القادم سيتم تحديده لاحقاً وإبلاغهم به من خلال واتس اب ويأتى ذلك القرار عقب فض معكسر الفريق الفيومى استعداداً لمواجهة أسوان بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباريات اليوم لسوء الاحوال الجوية وكان من المقرر أن يواجه مصر المقاصة نظيره أسوان في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري العام قبل أن تقرر الجبلاية الغاء المباريات لسوء الطقس.

وتعادل الفريق الفيومى مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة فيما فاز أسوان على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد في أخر ظهور أيضاً.

ويحتل المقاصة المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 8 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 18 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً .

وفى وقت سابق ، طلب إيهاب جلال، المدير الفنى الجديد لفريق مصر للمقاصة، من جهازه المعاون تجهيز ملف كامل عن كل لاعب بالفريق وحالته الفنية والطبية والبدنية، تمهيدا لوضع برنامج تأهيل خاص لكل لاعب لرفع مستوى الفريق.

Advertisements

كما حرص جلال على دراسة مباريات الفريق الأخيرة فى الدورى بالفيديو والوقوف على نقاط الضعف فى الفريق أملا فى تصحيح المسار وأنقاذ الفريق من الهبوط .

عقد محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادى مصر المقاصة جلسة مع الجهاز الفنى الجديد لفريق الكرة بقيادة إيهاب جلال المدير الفنى، وبحضور لاعبى الفريق.

وأكد عبد السلام أن مجلس الإدارة لديه ثقة كاملة فى المدرب إيهاب جلال والجهاز الفنى الجديد للفريق، لاستعادة الانتصارات لوجود تفاهم وارتياح كبير بين المدرب واللاعبين، مشددا على أن جلال يعد من المدربين الكبار على الساحة المحلية، وله نجاحات كبيرة سابقة مع الفريق ستكون قاعدة الارتكاز لإعادة الفريق لمكانته وسط الكبار.