شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف سموحة ويبدأ الاستعداد لمواجهة إنبي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق الجهاز الفني للأهلي ملف مباراة سموحة التي أقيمت أمس بالجولة البـ18 للدوري الممتاز وبدأ الجهاز التفكير في المباراة المقبلة أمام انبي المقرر لها بعد غد ، السبت، والتي يستعيد فيها المارد الأحمر جهود الثنائي جونيور أجاي وياسر أبراهيم بعدما غاب عن مباراتي الزمالك _والتي لم تُقام لعدم حضور الأبيض_وسموحة ويبدأ الفريق اليوم الاستعداد لمباراة انبي ، ويخوض الفريق اليوم مراناً عقب مباراة سموحة حيث رفض فايلر المدير الفني منح اللاعبين راحة.

من ناحية أخرى، أكد جونيور أجايي، لاعب الأهلي، أن تصدر بطولة الدوري الممتاز لا يعني أن الفريق حسم اللقب، وجميع اللاعبين مطالبون ببذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة؛ من أجل الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات والانطلاقة القوية في المسابقة، موضحاً إن الجماهير العاشقة للأهلي دائما ما تنتظر بطولة الدوري الممتاز، واعتادت أن يكون درع البطولة داخل مقر النادي بالجزيرة، لكن التحديات في المسابقة هذا الموسم مازالت قائمة، وتصدر الفريق بفارق من النقاط عن منافسيه، لا يعني حسم اللقب في الوقت الحالي، فاللاعبين أمامهم مسئولية مستمرة في إسعاد جماهير النادي من خلال تحقيق الإنتصارات.

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