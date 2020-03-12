شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض إلغاء مران الفريق اليوم رغم سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني، خوض الفريق لمرانه اليوم الخميس بدون راحة رغم الأحوال الجوية السيئة المتوقعة.

وقرر المدرب أن يؤدي الفريق مرانه في الحادية عشرة صباح اليوم الخميس، بملعب الدفاع الجوي الفرعي، استعدادا لمباراة طنطا.. ويستضيف بيراميدز نظيره نادي انبي مساء الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي في الدوري الممتاز.

وعبر الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الصعب الذي تحقق على حساب انبي بهدف دون مقابل وحصد ٣ نقاط غالية.

أضاف تشاتشيتش بعد المباراة بأن ملعب بتروسبورت من الملاعب الصعبة في الدوري خاصة وأنه ضيق للغاية ولا توجد مساحات متاحة أمام اللاعبين، وانبي سعى لإغلاق كل مناطق الخطورة، ولكن اللاعبون مع الوقت نجحوا في التأقلم واللعب بطريقة أفضل في الشوط الثاني من اللقاء حتى تحقق الفوز في النهاية.

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شدد المدرب على أن بيراميدز كان الأخطر والأفضل طوال دقائق المباراة واستحق الفوز في النهاية، والهدف جاء تتويجا لمجهود اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز، موضحا أن بيراميدز حصد ٣ نقاط هامة في مشوار الدوري.

المدرب أكد أن بيراميدز فريق كبير ولديه أهدافه بالمنافسة على الكونفدرالية وكأس مصر، وسيقاتل حتى نهاية الدوري بهدف تحسين مركزه وإنهاء البطولة في مركز متقدم، والفريق حقق خطوة جيدة بالفوز على انبي وسيبدأ التحضير سريعا للقاء طنطا المحدد له يوم الاثنين في الدوري بملعب الدفاع.