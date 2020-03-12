محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء
بلومبرج: إصابة أحد لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا
بالفيديو: ملخص لمسات صلاح أمام أتلتيكو مدريد
تحليل رقمي.. ليفربول يفوز بالكرة وأتلتيكو مدريد يحصد كل شيء
بالفيديو.. جماهير سان جيرمان تحتفل مع اللاعبين "خارج الملعب" بالتأهل الأوروبي
إصابة مدافع يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا
7 أرقام من خسارة ليفربول أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال
سان جيرمان يُعوض سقوطه ذهابا ويقصي دورتموند من دوري الأبطال
الألمانية: تونسي مصاب بكورونا حضر مباراة الزمالك والترجي بالقاهرة
بالفيديو.. لقطة طريفة بين كلوب وسيميوني بسبب كورونا
تحليل.. لا اكتراثية الأهلي في مواجهة الواقعية السحرية لسموحة
الـVAR يمنح بيراميدز فوزًا على إنبي.. وتعادل طنطا ودجلة سلبيا
فيديو.. شاهد أهداف مواجهة الأهلي وسموحة.. وتدخل الـVAR
تقنية الفيديو تنقذ الأهلي من أول هزيمة في الدوري
سموحة يوقف قطار فايلر ويعيقه عن معادلة إنجاز جوزيه
أتليتكو يقهر ليفربول في الأنفيلد ويقصي حامل اللقب من دوري الأبطال
تونس تعلن تعليق كافة الأحداث الرياضية بسبب كورونا
بالفيديو.. سلسة الأهلي تتوقف بتعادل مُثير أمام سموحة
تقارير مغربية تكشف.. أين يقام نهائي دوري الأبطال؟
رسميا.. تأجيل مباراتي روما وإنتر بالدوري الأوروبي بسبب كورونا
"بسبب كورونا".. تأجيل نهائي كأس ملك إسبانيا
رسميًا.. تأجيل لقاء الاتحاد والزمالك لسوء الأحوال الجوية
"حفاظًا على اللاعبين والأجهزة الفنية".. تأجيل مباريات دوري الجمهورية
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. سقوط ليفربول.. إيقاف سلسلة "أهلي فايلر".. إصابة لاعب يوفينتوس بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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