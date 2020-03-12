محمد اسماعيل - القاهرة - لوس أنجلوس - (د ب أ): أعلنت رابطة دوري السلة الأمريكي للمحترفين (إن بي إيه) تعليق الموسم الرياضي الحالي بعد أن أظهرت نتائج أولية لتحاليل إصابة أحد لاعبي فريق يوتا جاز بفيروس كورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق موسم دوري السلة الأمريكي للمحترفين بعد إصابة أحد اللاعبين بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.