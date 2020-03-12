علق المدير الفني الألماني يورجن كلوب، على السقوط الكبير لـنادي ليفربول الإنجليزي، حامل اللقب لمنافسات دوري أبطال أوروبا، بعد خسارته أمام أتلتيكو مدريد 3-2 على ملعب أنفيلد معقل النادي الإنجليزي.
وقال كلوب: "قدمنا مباراة كبيرة خلال 95 دقيقة، لكن ارتكبنا أخطاء، واستقبلنا أهدافًا في الأشواط الإضافية، سيطرنا ولعبنا أمام فريق دافع بصورة ممتاز، وبطبيعةالحال حاولنا الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف، ونتعرف أننا وجدنا صعوبات في ذلك".
وأضاف المدرب الألماني "أعترف أننا استقبلنا أهدافًا كان علينا ألا نستقبلها في مثل هذه المباراة، ارتكبنا أخطاء فادحة، كان علينا ألا نقوم بها".
وتابع: "الأمور تغيرت في الأشواط الإضافية، حاولنا العودةوقمنا ببعض التغييرات من أجل إضافة الحيوية على وسط الملعب، ولعبنا بقوة من الأجنحة، ولعبنا من الطرفين بصورة ممتازة، وكان هناك تركيز كبير، حاولنا لعب الكرات العرضية، والتي منحتنا هدفنا الأول والذي كان ممتازا".
وختم كلوب تصريحاته قائلا: "الأداء الذي قدمناه خلال المباراة كان ممتازا، ولكن النتيجة كانت مخيبة للآمال للأسف".
وكرر "الروخي بلانكوس" الفوز على "الريدز" 3-2، بعدما حقق أتليتيكو مدريد الفوز ذهابا بهدف دون رد على ليفربول.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من كلوب بعد وداع دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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