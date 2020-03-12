جدول مباريات اليوم الخميس 12-3-2020 جميع المواعيد والقنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، الخميس الموافق 12-3-2020، ففي ظل تأجيل العديد من المباريات في المنطقة العربية، وأوروبا ايضًا بسبب انتشار فيروس كورونا، سيشهد الجدول مباريات قليلة أبرزها مواجهات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي “اليورباليج”.

والبداية من النمسا، حيث يحل فريق “مانشستر يونايتد” ضيفًا ثقيلاً على فريق “لاسك لينز” النمساوي، على “ستاد لينزر”، وسيسعى الأخير إلى تحقيق نتيجة إيجابية على الشياطين الحمر مستغلاً عامل الأرض والجمهور، قبل مباراة الإياب على ملعب “أولد ترافورد”.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش، وفي نفس التوقيت يستضيف إسطنبول باشاك شهير التركي نظيره كوبنهاجن الدنماركي، ويستقبل آينتراخت فرانكفورت الألماني فريق بازل السويسري.

وفي الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، تُلعب 3 مباريات أخرى، حيث يستضيف “أوليمبياكوس” اليوناني المتأهل سلفًا على حساب “آرسنال” فريق “ولفرهامبتون“، ويواجه فريق “جلاسكو رينجرز” الأسكتلندي نظيره “باير ليفركوزن” الألماني على ملعب “ايبروكس ستاديوم”، وأخيرًا يلعب فولفسبورج الألماني مع شاختار دونيتسك الأوكراني على ملعب “فوكسفاجن أرينا”.

وتأجلت مواجهتي فريق إشبيلية مع روما، والتي كان من المفترض ان تقام على ملعب الأول، والإنتر مع خيتافي على ملعب “جوزيبي مياتزا”، بسبب فيروس كورونا.

ننتقل إلى المنطقة العربية، وبالتحديد مصر حيث قرر “الاتحاد المصري” لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري و 3 مباريات أخرى، بسبب سوء الأحوال الجوية في جميع محافظات مصر، بعدما أكدت هيئة الأرصاد تهاطل الأمطار بغزارة لدرجة تصل لحد السيول.

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نذهب إلى المغرب حيث تلعب اليوم 3 مباريات ضمن الجولة الـ18 من الدوري المغربي، والبداية مع مواجهة اتحاد طنجة والوداد البيضاوي في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، وبعدها مباشرة يواجه نهضة بركان فريق الفتح الرباطي، وفي الختام يستقبل فريق الجيش الملكي نظيره حسنية اجادير في الساعة 19:00 بتوقيت جرينش.

والتالي جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-3-2020 والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة – ذهاب دور الـ16.

إسطنبول باشاك شهير (تركيا) – كوبنهاجن (الدانمارك). الساعة 17:55 بتوقيت جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

لاسك لينز (النمسا) – مانشستر يونايتد (إنجلترا). الساعة 17:55 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 1.

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – بازل (سويسرا). الساعة 17:55 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

أوليمبياكوس(اليونان) – وولفرهامبتون (إنجلترا). الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 2.

جلاسكو رينجرز (إسكوتلندا) – باير ليفركوزن (ألمانيا). الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 3.

فولفسبورج (ألمانيا) – شاختار دونيتسك (أوكرانيا). الساعة 20:00 جرينتش. قناة بي ان سبورتس 4.

الدوري الدوري المغربي والقنوات الناقلة – الجولة الـ20

إتحاد طنجة – الوداد الرياضي. الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية مباشر HD

نهضة بركان – الفتح الرباطي. الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية مباشر HD.

الجيش الملكي – حسنية أكادير. الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية مباشر HD.

الدوري الدوري السعودي والقنوات الناقلة – الجولة الـ22.

الفتح – العدالة. . الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش. قناة الرياضية السعودية 1.

الدوري الدوري الدوري الدنماركي والقنوات الناقلة – الجولة الـ21.